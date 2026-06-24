Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що останні заяви Лаврова є сигналом не лише США, а й російському керівництву. За його словами, глава МЗС Росії фактично критикує переговорників, яких Володимир Путін уповноважив вести діалог із Вашингтоном.

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Чому Лавров звинуватив США у порушенні домовленостей

Володимир Фесенко пояснив, що Росію дратує зміна американської риторики щодо війни в Україні. Якщо раніше у Москві могли розраховувати, що США підтримають ідею виведення українських військ з Донбасу як умову завершення бойових дій, то зараз Вашингтон, ймовірно, відійшов від такої позиції.

Політолог про розбіжності у Кремлі: відео

Він зауважив, що жодних офіційних домовленостей за підсумками переговорів в Анкоріджі не існувало. Проте неформально могла обговорюватися так звана "формула Анкоріджа", яка передбачала виведення українських військ з Донбасу в обмін на припинення війни.

Важливо! Сергій Лавров заявив, що переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці могли бути пасткою для Кремля. За його словами, США ймовірно організували цю зустріч лише задля виграшу часу на озброєння України. Через це Москва більше не вважає Вашингтон нейтральною стороною, але декларує готовність до відновлення діалогу з Києвом.

"Я думаю, що величезну роль тут зіграли українські військові успіхи, зокрема удари по російському тилу. Американці змінили свою позицію і відчули, що Україна має можливість і потенціал бити по Росії", – сказав політолог.

Саме це могло викликати роздратування у Кремлі. Однак критика Лаврова має й внутрішньоросійський підтекст. За словами Фесенка, російський міністр давно невдоволений тим, що його та МЗС відсторонили від переговорів зі США, передавши цю роль іншим представникам російської влади.

Фактично це сигнал Путіну, мовляв, твої люди, яким ти доручив переговори з американцями, не виконали своє завдання, вони провалили ці переговори,

– наголосив політолог.

Він додав, що Росія продовжує демонструвати зацікавленість у переговорах, але насамперед прагне відновити діалог зі Сполученими Штатами Америки та домогтися контактів на власних умовах.

До слова, Лавров опублікував статтю, яка демонструє безкомпромісну позицію Кремля, що прагне повної капітуляції України та знищення її суверенітету. Москва також намагається ізолювати європейські країни від переговорного процесу, вимагаючи діалогу виключно зі США.