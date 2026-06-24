Политолог Владимир Фесенко рассказал "24 Каналу", что последние заявления Лаврова являются сигналом не только для США, но и для российского руководства. По его словам, глава МИД России фактически критикует переговорщиков, которых Владимир Путин уполномочил вести диалог с Вашингтоном.

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Почему Лавров обвинил США в нарушении договоренностей

Владимир Фесенко пояснил, что Россию раздражает изменение американской риторики в отношении войны в Украине. Если раньше в Москве могли рассчитывать, что США поддержат идею вывода украинских войск из Донбасса как условие прекращения боевых действий, то сейчас Вашингтон, вероятно, отошел от такой позиции.

Политолог о разногласиях в Кремле: видео

Он отметил, что никаких официальных договоренностей по итогам переговоров в Анкоридже не было. Однако неформально могла обсуждаться так называемая "формула Анкориджа", которая предусматривала вывод украинских войск из Донбасса в обмен на прекращение войны.

Важно! Сергей Лавров заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске могли быть ловушкой для Кремля. По его словам, США, вероятно, организовали эту встречу лишь для того, чтобы выиграть время на вооружение Украины. Из-за этого Москва больше не считает Вашингтон нейтральной стороной, но заявляет о готовности к возобновлению диалога с Киевом.

"Я думаю, что огромную роль здесь сыграли украинские военные успехи, в частности удары по российскому тылу. Американцы изменили свою позицию и почувствовали, что Украина имеет возможность и потенциал наносить удары по России", — сказал политолог.

Именно это могло вызвать раздражение в Кремле. Однако критика Лаврова имеет и внутрироссийский подтекст. По словам Фесенко, российский министр давно недоволен тем, что его и МИД отстранили от переговоров с США, передав эту роль другим представителям российской власти.

Фактически это сигнал Путину: мол, твои люди, которым ты поручил переговоры с американцами, не выполнили свою задачу, они провалили эти переговоры,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Россия продолжает демонстрировать заинтересованность в переговорах, но прежде всего стремится возобновить диалог с Соединёнными Штатами Америки и добиться контактов на своих условиях.

К слову, Лавров опубликовал статью, демонстрирующую бескомпромиссную позицию Кремля, стремящегося к полной капитуляции Украины и уничтожению её суверенитета. Москва также пытается изолировать европейские страны от переговорного процесса, требуя диалога исключительно с США.