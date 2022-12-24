В Воронеже неожиданно раздалась воздушная тревога: это испугало местных
24 декабря в российском Воронеже раздалась сирена воздушной тревоги. Местные жители испугались.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 канал. Также появились соответствующие видео с сиреной.
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В Воронеже раздалась сирена
24 декабря жители Воронежа сообщили о сиренах в нескольких районах города. Они изрядно испугались. Впрочем, местные власти заявили, что якобы никаких угроз в городе нет.
24 декабря около 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение 3 минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению нет и не наблюдается. Власть принесла извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство,
– заявили в правительстве Воронежской области.
В Воронеже звучала сирена: смотрите видео
В Белгороде тестируют воздушную тревогу
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