В России всплеск недовольства Путиным на фоне Курской операции: когда могут вспыхнуть протесты

Госагентства России по проведению опросов общественного мнения признают всплеск недовольства главой Кремля среди россиян. Сейчас сложно спрогнозировать, когда могли бы произойти протесты в России, однако не исключено, что это может случиться в 2025 году.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что он заметил, что сейчас многие ситуации в России напоминают ее исторический опыт.

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Сейчас Россия выглядит так, как в конце 1916 года

Мусиенко отметил, что страна-агрессор сейчас выглядит как в 1916 году, а в 1917 в Российской империи происходили различные ситуации и события, в частности большевистская революция.

Сейчас, по словам военного эксперта, россияне хотят показать, что все хорошо, Путин выглядит очень уверенно, а население думает, что в России будет большой успех на передовой, их армия сможет захватить Покровск, а с экономикой все будет в порядке.

В период Российской империи россияне думали аналогично, но потом произошла революция. Все может повториться. Мы видели разные типы протестов в истории России, но очень сложно предсказать, когда это произойдет, однако я предполагаю, что это может быть в следующем году,

– озвучил Мусиенко.

Фонд "Общественное мнение" опубликовал опрос, проведенный 25 августа, который показал, что 28% россиян выразили возмущение или недовольство действиями российских властей. Это больше, чем 25% и 18% в опросах, которые фонд провел 11 августа и 27 июля соответственно. Эти опросы свидетельствуют о том, что Кремль считает необходимым признать, что недовольство общества возросло после начала операции ВСУ в Курской области.

ISW отметил, что респонденты "Общественного мнения" не выражали столь высокого недовольства со времен опроса, который провели в ноябре 2022 года после первого месяца частичной мобилизации в России.