Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що він помітив, що зараз багато ситуацій в Росії нагадують її історичний досвід.

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Зараз Росія виглядає так, як в кінці 1916 року

Мусієнко зазначив, що країна-агресорка нині виглядає як в 1916 році, а в 1917 в Російській імперії відбувалися різні ситуації й події, зокрема більшовицька революція.

Зараз, зі слів військового експерта, росіяни хочуть показати, що все добре, Путін виглядає дуже впевнено, а населення думає, що в Росії буде великий успіх на передовій, їхня армія зможе захопити Покровськ, а з економікою все буде гаразд.

У період Російської імперії росіяни думали аналогічно, але потім сталася революція. Все може повторитися. Ми бачили різні типи протестів в історії Росії, але дуже складно передбачити, коли це станеться, однак я припускаю, що це може бути наступного року,

– озвучив Мусієнко.

Фонд "Громадська думка" опублікував опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% росіян висловили обурення чи невдоволення діями російської влади. Це більше, ніж 25% та 18% в опитуваннях, які фонд провів 11 серпня та 27 липня відповідно. Ці опитування свідчать про те, що Кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ в Курській області.

ISW зазначив, що респонденти "Громадської думки" не висловлювали настільки високого невдоволення з часів опитування, яке провели у листопаді 2022 року після першого місяця часткової мобілізації в Росії.