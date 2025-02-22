Это не последний "накат" от Трампа: как США могут дальше действовать в отношении Украины

Учитывая последние заявления Дональда Трампа по Украине и России, можно ожидать, что давление президента США будет продолжаться. Он, вероятно, будет придерживаться собственной выгоды в вопросе завершения российско-украинской войны, однако это может способствовать амбициям Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что администрация Трампа будет продолжать давить на Украину. Нашей власти пока удалось приостановить требования США по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Трамп продвигает собственные идеи

Олег Саакян отметил, что Дональд Трамп использует бизнес-тактику, чтобы достичь своей цели, в частности говорится и о подписании соглашения об украинских ископаемых.

Жестко, через ресурсную тематику, президент США начинает обваливать акции Украины, объявляя, что у Владимира Зеленского рейтинг 4%, а выборы не происходят, мол, у власти диктатор. Это часть "наката" Трампа,

– сказал он.

Нашему государству частично удается отразить такие атаки. По словам политолога, администрация США подготовила новое соглашение для Украины, которая является более адекватной и не напоминает капитуляционный план, по сравнению с тем, что было в начале.

Кита Келлога в этой ситуации по-человечески даже жаль. Он с одной стороны симпатизирует Украине, но с другой хорошо знает ситуацию в Белом доме. К сожалению, Келлога могут отстранить (от исполнения обязанностей спецпосланника по вопросам российско-украинской войны – 24 Канал),

– предположил он.

Почему Келлога могут отстранить

Перед приездом в Киев Кита Келлога началась информационная кампания в США по его дискредитации. Там утверждают, что он проукраинский.

"Как бы это странно не звучало, но это именно дискредитация, ведь для команды Трампа он необходим как объективный и беспристрастный к Украине или к России представитель, который может доносить позицию, не выставляя ее в угоду Украине, как об этом думают у Трампа", – отметил Олег Саакян.

Он также отметил, что президент США, вероятно будет продолжать давить на Украину, возвращаясь к теме выборов или мобилизации.

Это не антиукраинская или пророссийская позиция в классическом виде, хотя она играет на руку России. Это бизнесовое, ложное, вульгаризованное представление о политике, которое само по себе является вредным, но с Россией оно является очень угрожающим для США,

– высказался политолог.

К слову, спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Киев посетил Ирпенский военный госпиталь, где встретился с ранеными бойцами. После этого он заявил, что война должна быть прекращена, поддержав позицию Дональда Трампа. Кроме этого, Келлог провел встречи с украинскими чиновниками, а глава ОП Андрей Ермак выразил надежду на дальнейшую поддержку США.