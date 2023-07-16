Пригожин открыл "ящик Пандоры": какая новая угроза для Путина

После мятежа вагнеровцев Евгений Пригожин сделал открытым конфликт Владимира Путина и российских генералов. Недавно против Кремля взбунтовался генерал Иван Попов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, этот конфликт может быть более опасен для Путина, чем мятеж Пригожина.

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Бунт Ивана Попова

Геннадий Гудков отметил, что бунт генералов был ожидаемым. Все предполагали, что либо генералы убьют Путина, либо Путин генералов, когда кому-нибудь нужно будет отвечать за последствия войны.

Пригожин открыл "ящик Пандоры". Это открытый конфликт, который начался между генералитетом и Путиным. Это может быть опаснее для Путина, чем мятеж Пригожина, который остановился, развернулся, ушел и сдал всех,

– сказал он.

Сейчас против Путина взбунтовался российский генерал Иван Попов. Он сказал все, что думает о руководстве страны-агрессорки.

"Не только он взбунтовался. Опубликовал эту историю генерал Путина Андрей Гурулев. Это говорит о том, что настроения, когда все в России прогнило, становятся все яснее. Мы видим, что назревает жесткий конфликт между Путиным и генералитетом", – добавил оппозиционер.

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Что известно об Иване Попове