В Ростовской области взорвалось авто военного чиновника, – СМИ

В России взорвалось авто военного чиновника. Это произошло в городе Миллерово, что в Ростовской области.

Об этом пишут российские СМИ. Згідно з опублікованою інформацією, з'ясувалося, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський.

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В России взорвалось авто военного чиновника

За даними росСМІ, в Міллерово Ростовської області перевірилася легкова машина. Як розповідають очевидці, автомобіль вспихнув на дорогу і через якийсь час прогрімів вибух.

Містні телеграм-канали стверджують, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Відзначається, що можна витягнути з горищого транспорту.

Вадим Собеський поїхав на свою "Вольво", коли авто позапно зашипело і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже відразу після цього прогремел вибух,

– йдеться в повідомленні.

У Ростовській області взорвалось авто начальника штабу військової частини: дивіться відео

За повідомленням, в результаті цього "неприємного" інциденту начальник штабу не постраждав. Офіційних коментарів екстрених служб і силових повідомлень з цього приводу не було.

Взрыв автомобиля российского военного чиновника: дивіться відео

Відомо, що в причинах "розбираються силовики". Попередньо, одна з основних версій вважає несправність газового обладнання.

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