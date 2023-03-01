В России за "дискредитацию" окупантов планируют бросать в тюрьму на 15 лет

В Госдуму России внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП. Отныне за "дискредитацию" воюющих в Украине российских оккупантов может грозить до 15 лет тюрьмы.

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, помимо лишения свободы нарушителям грозит и другие виды наказаний.

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В частности, нарушителям угрожают:

штрафы до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет,

или исправительные или принудительные работы до пяти лет,

или лишение свободы сроком до 15 лет.

По словам Володина, эта законодательная инициатива якобы "защитит" всех воюющих в Украине оккупантов.

Предусматривающие правки

Согласно поправкам, "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России, добровольческих формирований, организаций и лиц, способствующих выполнению возложенных на ВС РФ задач, являются недопустимыми".

Володин отметил, что второе чтение документа запланировано уже на 2 марта. А третье, итоговое, чтение – 14 марта.

Семьям погибших российских окупантов дают лед и дрова.

Россия не перестает удивлять уровнем поддержки семей тех, кого отправили на верную гибель в Украину. Однако теперь в Москве думают, не слишком ли дают этим людям. Такое заявление выдал полномочный представитель Путина в Уральском округе Владимир Якушев на встрече с мобилизованными в Свердловской области.

По словам Владимира Якушева, помощь семьям тех, кто с высокой вероятностью уже не вернется в Россию, должна быть якобы не навязчивой и излишней. То есть семьи мобилизованных не должны получать слишком много дров, полотенец или баранов. Не нужно баловать россиян.