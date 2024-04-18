Россиян за два года войны оштрафовали на 206 миллионов рублей за "фейки" об армии, – СМИ

В Кремле нашли еще один способ обогатиться на своих гражданах, чтобы тратить деньги на войну против Украины. Так за два года войны россиян оштрафовали на 206 миллионов рублей по делам о военных "фейках" и "дискредитации" армии России.

Журналисты оппозиционного издания "Верстка" отметили, что при подсчете учитывали только штрафы, решение по которым уже вступило в силу.

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Россиян оштрафовали на 206 миллионов рублей за "фейки" о войне

В издании отметили, что больше всего россиян штрафовали по статье о "дискредитации" российской армии. Так, за два года виновным присудили штрафов почти на 190 миллионов рублей.

В 2022 году сумма назначенных российскими судами штрафов за "дискредитацию" составила 117,4 миллиона рублей, а в 2023 году – 72,4 миллиона рублей. При этом в 2022 – 2023 годах силовики передали в суды 8 628 протоколов по этой статье,

– отметили журналисты.

Кроме того, сумма назначенных судами россиянам штрафов по уголовной статье о распространении "фейков" о российской армии за два года составила 11,2 миллиона рублей. В 2022 году осужденных оштрафовали на 4,7 миллиона рублей, а в 2023 году – на 6,5 миллиона рублей.

"В то же время по уголовной статье о повторной "дискредитации" российской армии в 2022 году россиян оштрафовали на 250 тысяч рублей, а уже в 2023 году сумма штрафов по этой статье выросла почти в 20 раз – до 4,8 миллиона рублей", – пишут в "Верстке".

Стоит отметить, что, по данным Следственного комитета России на январь 2024 года, с начала полномасштабной российской агрессии было заведено 273 уголовных дела о военных "фейках". Еще 81 уголовное дело было возбуждено по статье о "дискредитации" российской армии.

В общем, в период с марта 2022 года по январь 2024 года российские суды рассмотрели всего 134 дела с участием 136 человек по этим статьям. В частности, в 2023 году было возбуждено 90 уголовных дел, связанных с военными фейками. Кроме того, в суд было передано 44 уголовных дела, связанные с "дискредитацией" российской армии, в которых фигурируют 45 человек.

В недавнем отчете правозащитного проекта "ОВД-Инфо" выяснилось, что всего 282 человека были причастны к делам, связанных с распространением "фейков" о военных в период с марта 2022 года по январь 2024 года. Кроме того, 177 человек были причастны к делам о "дискредитации" российской армии за тот же период времени.