На это направлен весь карательный аппарат: чего больше всего боится путинский режим
В России задержан 16-летний подросток. Его обвиняют в попытке поджога истребителя Су-34 на аэродроме "Шагол", который горел в ночь на 4 января.
Впрочем, эта история – еще один элемент пропаганды для российской так называемой "элиты" и ни о какой безопасности здесь не говорится. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.
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Настоящие угрозы для россиян
Российские спецслужбы работают на вертикаль путинской власти. И их работа сосредоточена в основном на пропаганде.
Главная угроза для российских "элит" – массовая дестабилизация российского общества внутри. Весь их карательный аппарат повернут в сторону того, чтобы застраховать российские правящие круги от такого рода угроз. В качестве примера – зачищенное информационное пространство. Тотальная пропаганда часто сама себе противоречит, но россияне неопытны и им этого достаточно,
– отметил эксперт по международной безопасности.
Собственно, таких "мер безопасности" путинскому режиму достаточно. Попытка все "повесить" на подростка и привязать к этой истории украинские спецслужбы – свидетельство того, что российский силовой аппарат продолжает работать в другом направлении.
"Это открывает двери для возможностей наших спецслужб. Российская контрразведка заточена на отработку других угроз. Перед выборами у них еще большая паранойя. Мы работаем точечно и индивидуально, удачно играем и пользуемся обстоятельствами", – добавил Жовтенко.
В России сгорел Су-34: что известно об этом
- В ночь на 4 января стало известно, что в российском Челябинске сгорел один из истребителей Су-34. В ГУР МО сообщили: произошло это на аэродроме "Шагол".
- 7 января российские СМИ написали, что в СИЗО на 2 месяца отправили 16-летнего подростка из Дагетсана, которого подозревают в поджоге Су-34. По сообщениям пропагандистов, он сделал это "якобы по указанию украинских спецслужб".
- Если подростка признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Помимо этого, парню предъявили обвинения в поджоге железнодорожной инфраструктуры в Дагестане, которые произошли в 2023 году.