На это направлен весь карательный аппарат: чего больше всего боится путинский режим

В России задержан 16-летний подросток. Его обвиняют в попытке поджога истребителя Су-34 на аэродроме "Шагол", который горел в ночь на 4 января.

Впрочем, эта история – еще один элемент пропаганды для российской так называемой "элиты" и ни о какой безопасности здесь не говорится. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

Смотрите также Подарок Буданову: что известно о сгоревшем в России Су-34

Настоящие угрозы для россиян

Российские спецслужбы работают на вертикаль путинской власти. И их работа сосредоточена в основном на пропаганде.

Главная угроза для российских "элит" – массовая дестабилизация российского общества внутри. Весь их карательный аппарат повернут в сторону того, чтобы застраховать российские правящие круги от такого рода угроз. В качестве примера – зачищенное информационное пространство. Тотальная пропаганда часто сама себе противоречит, но россияне неопытны и им этого достаточно,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Собственно, таких "мер безопасности" путинскому режиму достаточно. Попытка все "повесить" на подростка и привязать к этой истории украинские спецслужбы – свидетельство того, что российский силовой аппарат продолжает работать в другом направлении.

"Это открывает двери для возможностей наших спецслужб. Российская контрразведка заточена на отработку других угроз. Перед выборами у них еще большая паранойя. Мы работаем точечно и индивидуально, удачно играем и пользуемся обстоятельствами", – добавил Жовтенко.

В России сгорел Су-34: что известно об этом