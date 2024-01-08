Утім, ця історія – ще один елемент пропаганди для російської так званої "еліти" і про жодну безпеку тут не мовиться. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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Справжні загрози для росіян

Російські спецслужби працюють на вертикаль путінської влади. І їхня робота зосереджена, здебільшого, на пропаганді.

Головна загроза для російських "еліт" – масова дестабілізація російського суспільства всередині. Увесь їхній каральний апарат повернутий у бік того, щоб застрахувати російські правлячі кола від такого типу загроз. Як приклад – зачищений інформаційний простір. Тотальна пропаганда часто сама собі суперечить, але росіяни недосвідчені і їм цього достатньо,

– зазначив експерт з міжнародної безпеки.

Власне, таких "заходів безпеки" путінському режиму достатньо. Спроба все "повісити" на підлітка і прив'язати до цієї історії українські спецслужби – свідчення того, російський силовий апарат продовжує працювати в іншому напрямку.

"Це відкриває двері для можливостей наших спецслужб. Російська контрозвідка заточена на відпрацювання інших загроз. Перед виборами у них ще більша параноя. Ми працюємо точково і індивідуально, вдало граємо і користуємося обставинами", – додав Жовтенко.

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