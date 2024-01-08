Утім, ця історія – ще один елемент пропаганди для російської так званої "еліти" і про жодну безпеку тут не мовиться. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.
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Справжні загрози для росіян
Російські спецслужби працюють на вертикаль путінської влади. І їхня робота зосереджена, здебільшого, на пропаганді.
Головна загроза для російських "еліт" – масова дестабілізація російського суспільства всередині. Увесь їхній каральний апарат повернутий у бік того, щоб застрахувати російські правлячі кола від такого типу загроз. Як приклад – зачищений інформаційний простір. Тотальна пропаганда часто сама собі суперечить, але росіяни недосвідчені і їм цього достатньо,
– зазначив експерт з міжнародної безпеки.
Власне, таких "заходів безпеки" путінському режиму достатньо. Спроба все "повісити" на підлітка і прив'язати до цієї історії українські спецслужби – свідчення того, російський силовий апарат продовжує працювати в іншому напрямку.
"Це відкриває двері для можливостей наших спецслужб. Російська контрозвідка заточена на відпрацювання інших загроз. Перед виборами у них ще більша параноя. Ми працюємо точково і індивідуально, вдало граємо і користуємося обставинами", – додав Жовтенко.
В Росії згорів Су-34: що відомо про це
- У ніч проти 4 січня стало відомо, що в російському Челябінську згорів один із винищувачів Су-34. В ГУР МО повідомили: сталося це на аеродромі "Шагол".
- 7 січня російські ЗМІ написали, що до СІЗО на 2 місяці відправили 16-річного підлітка з Дагетсану, якого підозрюють у підпалі Су-34. За повідомленнями пропагандистів, він зробив це "нібито за вказівкою українських спецслужб".
- Якщо підлітка визнають винним, йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. Крім цього, хлопцю висунули звинувачення у підпалі залізничної інфраструктури в Дагестані, які відбулися у 2023 році.