Почему оккупанты будут пасти на войне задних с "неисчерпаемыми" оружием и боеприпасами

"У партнеров Украины заканчивается оружие и боеприпасы для ВСУ". Обожаю подобные статейки от западных журналюшек, лишенные даже сотой доли аналитики, но так радостно публикуемые в нашем информационном пространстве и которые так нравятся нашим врагам.

По всей Европе хранятся склады со времен холодной войны

А если включить мозг? Ряд западных СМИ написали несколько беллетристических статеек на страницах своих "уважаемых" изданий о том, что у партнеров Украины с боеприпасами и оружием – все. Промышленная база США "не способна" удовлетворять спрос.

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Но так ли это? Отчасти и кардинально – нет.

Прежде всего, напомню, что по всей Европе размещены склады холодной войны, на которых в идеальных, в сравнении с российскими "ГОСТами", условиях хранения находится большое количество техники и боекомплекта к ней.

То есть, если и говорить об ограничении поставок боекомплекта, то исключительно в формате нынешних производственных возможностей военно-промышленного комплекса стран-партнеров, но никак не запасов. Но, что же тогда получается, военно-промышленный комплекс партнеров уступает производственным возможностям России? Нет.

Например, в феврале – марте и даже апреле российская артиллерия совершала 70 тысяч выстрелов в сутки. Сейчас ее возможности в среднем 20 тысяч выстрелов в сутки. Украинская артиллерия в среднем совершает 5 тысяч выстрелов в сутки.

Но, несмотря на критическую разницу, это количество нам позволяет вести контрнаступательные и оборонные действия. В свою очередь средний ежемесячный уровень поставок боекомплекта Украине не изменен, в то время как у российских оккупационных войск он наглядно снижается.

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ВСУ одним выстрелом уничтожают то, что россияне – 15 выстрелами

Разница же между российскими оккупационными войсками и ВСУ в том, что артиллерия россиян низкоточная и ограничена по дальности. ВСУ же применяют высокоточную и далекобойную артиллерию. Иными словами, там где россиянам для уничтожения объекта нужно сделать 10 – 15 выстрелов, ВСУ делает 1 – 2.

Но самое интересное то, что в определенный момент российская артиллерия будет ограничена возможностями применения боекомплекта исключительно производимого Россией, а не снятого с хранения складов. А потенциал военно-промышленного комлекса России по производству артснарядов 1 – 1,5 миллионов выстрелов в год.

Это, грубо говоря, до 4 тысяч выстрелов в сутки. До 4 тысяч низкоточных выстрелов в сутки, что целиком и полностью нивелирует артиллерийский потенциал России при неизменном, а возможно даже и увеличивающемся давлении со стороны ВСУ.

Увеличивающимся потому, что военно-промышленный комплекс наших партнеров переводится в режим снабжения военного времени и поступательно, но уверенно увеличивающего производство. То есть, их показатели довоенного времени учитывать при написании некой аналитической статьи... Ну, вы поняли