В России заказали критику Крымской платформы с 15 тысяч аккаунтов: СБУ ликвидировала ботоферму
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, которую организовали жители Киева. На заказ из России Крымскую платформу критиковали более чем 15 тысяч аккаунтов.
Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности спецслужб России против Украины.
Читайте также Россия в отчаянии, – Чубаров о реакции Лаврова на Крымскую платформу
Детали деятельности ботофермы
По заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. В основном делали это через аккаунты в фейсбуке, инстаграме, тиктоке.
Всего для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тысяч анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".
Среди организаторов противоправной деятельности были 4 жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.
Однако деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории России через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:
- 300 демов для доступа в интернет,
- несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,
- десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Правоохранители начали уголовное производство
В рамках уголовного производства по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи продолжаются следственные действия. Правоохранители пытаются установить обстоятельства правонарушения и привлечь к ответственности людей, причастных к нему.
СБУ ликвидировала ботоферму, которая дискредитировала Крымскую платформу: Фото СБУ
Реакция России на Крымскую платформу: что известно
- Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. В мероприятии приняли участие 46 государств и международные организации. Они подписали итоговую декларацию, в которой единогласно осудили незаконную оккупацию полуострова и выразили поддержку Украине.
- Это изрядно разозлило Россию. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие "пустой русофобской акцией", а пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову саммит почему-то показался "антироссийским".