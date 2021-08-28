В России заказали критику Крымской платформы с 15 тысяч аккаунтов: СБУ ликвидировала ботоферму

Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, которую организовали жители Киева. На заказ из России Крымскую платформу критиковали более чем 15 тысяч аккаунтов.

Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности спецслужб России против Украины.

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Детали деятельности ботофермы

По заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. В основном делали это через аккаунты в фейсбуке, инстаграме, тиктоке.

Всего для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тысяч анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

Среди организаторов противоправной деятельности были 4 жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

Однако деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории России через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

300 демов для доступа в интернет,

несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,

десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители начали уголовное производство

В рамках уголовного производства по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи продолжаются следственные действия. Правоохранители пытаются установить обстоятельства правонарушения и привлечь к ответственности людей, причастных к нему.

СБУ ликвидировала ботоферму, которая дискредитировала Крымскую платформу: Фото СБУ

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