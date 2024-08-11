Такое мнение в эфире 24 Канала озвучила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, приведя пример событий, которые развернулись в Бангладеше. Там прошли студенческие протесты, сообщается, что премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и покинула Бангладеш.

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На любые запреты молодежь реагирует резко

Аналитик отметила, что чем больше российская власть что-то запрещает, тем для нее хуже. Особенно, если эти запреты действуют в отношении молодых людей, для которых доступ к интернету – норма жизни, без которой они уже ее не представляют.

Если молодежи полностью перекроют интернет, если она не сможет выходить в виртуальный мир и там сражаться, она просто выйдет на улицу и все снесет. Вот в Бангладеше как раз студенты стали основной силой революции, уже потом к ним присоединились другие. Поэтому бывает так, что именно молодежь способна снести власть, которая засиделась,

– озвучила Курносова.

На действия России уже отреагировал магазин приложений App Store и в ответ удалил видеохостинг RuTube, который российские власти позиционируют как замену YouTube. Теперь его там нельзя загрузить.