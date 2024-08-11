Таку думку в етері 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, навівши приклад подій, які розгорнулися в Бангладеші. Там тривають студентські протести, повідомляється, що прем'єр-міністр країни Шейх Хасіна подала у відставку і покинула Бангладеш.

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На будь-які заборони молодь реагує різко

Аналітикиня наголосила, що чим більше російська влада щось забороняє, тим для неї гірше. Особливо, якщо ці заборони діють стосовно молодих людей, для яких доступ до інтернету – норма життя, без якої вони вже його не уявляють.

Якщо молоді повністю перекриють інтернет, якщо вона не зможе виходити у віртуальний світ і там боротися, вона просто вийде на вулицю і все знесе. От в Бангладеші як раз студенти стали основною силою революції, вже потім до них доєдналися інші. Тому буває так, що саме молодь здатна знести владу, яка засиділася,

– озвучила Курносова.

На дії Росії вже відреагував магазин застосунків App Store та у відповідь видалив відеохостинг RuTube, який російська влада позиціює як заміну YouTube. Тепер його там не можна завантажити.