В России запретили вывозить лекарства, изготовленные за границей

Россия уже тринадцатый день ведет против Украины полномасштабную захватническую войну. Поэтому цивилизованный мир отреагировал жесткими экономическими санкциями.

Путинский режим уже начинает ощущать последствия войны. По информации российских СМИ, они ввели ограничения на лекарства.

К теме Австралия ввела новые санкции против России

Речь идет о том, что теперь из России нельзя вывозить медикаменты, которые привезли из присоединившихся к санкциям стран.

Россияне пытаются обойти санкции

Украинский бизнесмен Мирослав Загорский выяснил, что граждане страны-оккупанта везут еду, лекарства и запчасти из страны ЕС. Они загружают товары в Германии и везут белорусскими грузовиками через границу с Польшей.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!