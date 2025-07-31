В России завыли, гражданские почувствовали войну: что дала хакерская атака по "Аэрофлоту"

Хакеры взломали российский "Аэрофлот", из-за чего компания отменила более 100 рейсов, еще десятки задержали. Сбой затронул более 20 тысяч пассажиров, а убытки могут достичь 50 миллионов долларов.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что такие удары должны превратить Россию в бесполетную зону. По его словам, это заставит мир отказываться от маршрутов через ее территорию и усилит изоляцию.

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Что известно об убытках "Аэрофлота"?

По данным Forbes, в результате хакерской атаки IT-системы "Аэрофлота" вышли из строя, что повлекло массовые сбои в работе. Только за первые сутки компания потеряла около 250 миллионов рублей, или 2,7 миллиона долларов.

По мнению Жмайло, последствия могут быть долговременными. Он отметил, что полное восстановление цифровой инфраструктуры продлится до года.

Такие кибератаки выводят из строя элементы критической инфраструктуры и демонстрируют уязвимость систем России,

– добавил он.

Жмайло считает, что такие сбои показывают эффективность подобных операций даже без физического присутствия на территории врага.

Какие последствия атаки на "Аэрофлот"?

По мнению Дмитрия Жмайло, кибератака на "Аэрофлот" имеет стратегическое значение не только для пассажирских перевозок. Такие удары могут усложнить военную логистику, в частности переброску техники и боеприпасов с Дальнего Востока.

Наша стратегическая цель – сделать на территории России бесполетную зону. Фактически то, что они сделали с нами с первых дней полномасштабного вторжения,

– отметил Жмайло.

Он пояснил, что через дальневосточные маршруты Россия получает боеприпасы из Северной Кореи, а также электронику и комплектующие из Китая. Нарушение этих путей, по его словам, ослабляет способность России поддерживать свою военную кампанию.

Жмайло заметил, что подобные атаки важны не только с военной стороны, но и с психологической. Они нарушают негласное правило, по которому россияне согласны на войну, пока она не затрагивает их лично. Как только появляются неудобства и хаос, они воют.

У россиян есть негласная договоренность: они готовы воевать до последней жизни, но желательно до последней жизни соседа,

– пояснил он.

По его мнению, подобные сбои могут провоцировать общественное недовольство, как это уже было во время мобилизации. Он не исключает, что в будущем в России может появиться новый лидер, подобный Евгению Пригожину, способный поставить под сомнение контроль власти.