В России заявили, якобы иностранные государства увеличивают военное присутствие возле ее границ

Россия планирует усилить работу по группировке своих войск в Арктике. Это будут делать якобы в ответ на увеличение количества иностранных войск возле границ государства.
Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России. Он выступил на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике.
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Медведев подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет проводить оснащение Арктики современными видами вооружений. Якобы к этому вынуждают попытки иностранных стран дестабилизировать ситуацию в регионе.
"Это будет эффективным ответом на попытки создать условия для антироссийских провокаций", – убежден он.
Почему жалуется Медведев
Замглавы ведомства также добавил, что ряд стран направляют свои усилия на то, чтобы ограничить деятельность России в Арктике. "Постоянно возникают какие-то претензии", – отметил он.
"Они хотят вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана. А также установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики", – считает чиновник.
При этом, наряду с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия. Оно направлено на сдерживание нашей страны,
– заявил Медведев.
И в то же время пожаловался, что против России выдвигают якобы надуманные и нелепые обвинения. Речь идет о том, что страна не способна обеспечить безопасную работу транспорта и нефтегазового и промышленного комплексов.
Все это, по словам заместителя главы российского Совбеза, создает прямые угрозы национальной безопасности. Он подчеркнул, что такая политика абсолютно недопустима.Обратите внимание! Накануне Путин встретился с американским президентом Джо Байденом. Политики обсуждали, в частности, демилитаризацию Арктики.