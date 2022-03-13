Россия 12 марта нанесла воздушные удары по нескольким военным объектам: большинство – в цель
Источник:телеграм Минобороны
По нескольким военным объектам украинских Воздушных сил враг 12 марта нанес мощные ракетные удары. Большинство ракет таки попали в цель.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что россияне 12 марта били по военным объектам Воздушных сил.
Читайте также Россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине: выпустили 8 ракет
Атаки врага по военным объектам Украины
Три крылатые ракеты рашистов удалось перехватить противовоздушной обороной.
Впрочем, большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре,
– отметили в Минобороны.
Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.
Ударная авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по наземным целям россиян. Речь идет о скоплении вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.
Напомним, утром 13 марта россияне нанесли удар по Яворовскому полигону Львовской области. Кроме того, враг уже в третий раз обстрелял аэропорт в Ивано-Франковске.