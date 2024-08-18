Повреждены фасады и выбиты окна: последствия вражеского обстрела на Киевщине

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, утром под ударом оказалась Киевская область.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях удара по Киевской области. Россия утром атаковала ракетами.

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Что известно о последствиях обстрела

Председатель Киевской ОГА поблагодарил защитников неба и отметил, что в области есть сбитые цели. В то же время обошлось без попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

В результате падения обломков сбитых целей на территории трех садовых обществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

В частности, есть информация о разрушении 2 и повреждения 16 домов. Там выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Продолжается работа по фиксации последствий.

Также обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач. В одном из садовых общин был пожар травяного настила, однако его ликвидировали.

Последствия атаки на Киевскую область: смотрите фото