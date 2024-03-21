Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что от предыдущих ракетных атак на Киев, обстрел 21 марта отличается количеством ракет, которые выпустил враг по городу. Вероятно россияне готовились к более мощной атаке, а потом передумали.

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Выдержали значительную паузу

Такие действия россиян могут быть связаны с приездом в Киев почетных гостей. Когда в столицу Украины в феврале приезжал Жозеп Боррель, также звучала тревога и он находился в бомбоубежище.

В эти дни в Киев также приезжали зарубежные чиновники: 20 марта – советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, а 21 марта – председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Возможно россияне хотели успеть напугать Салливана, чтобы он прятался в бомбоубежище. Для Владимира Путина и его окружения это вполне возможная история. Когда-то он напугал своим лабрадором Ангелу Меркель, которая боялась собак. То есть Путину нравится унижать людей,

– отметил авиационный эксперт.

Сложилось впечатление, что эта атака была подготовлена на скорую руку и была связана с попыткой что-то показать Салливану. Россияне также не запускали "Шахеды" и "Калибры". Хотя украинские силы загнали носителей "Калибров" в Новороссийск, они могли бы оттуда выйти, чтобы запустить эти ракеты.

В то же время, по словам авиационного эксперта, эта атака состоялась после значительного перерыва. Такая пауза скорее всего связана с накоплением ракет для удара, потому что поверить в то, что россияне внезапно стали гуманными, трудно.

"Они хотят не только запугать Сумскую, Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, но чтобы вся страна дрожала", – предположил Константин Криволап.

Обратите внимание! Также на паузу в атаках россиян могло повлиять то, что вражеский ДРЛО А-50У был поврежден или даже уничтожен. А-50 – это главный целеуказатель, который предоставлял всю ситуационную осведомленность по нашей территории. Россияне благодаря ему имели информацию о том, что и куда перемещается. Им ничего не мешало бить по мирному населению, но они все же пытались делать вид, что хотят поражать какие-то военные объекты.

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