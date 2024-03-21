Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что от предыдущих ракетных атак на Киев, обстрел 21 марта отличается количеством ракет, которые выпустил враг по городу. Вероятно россияне готовились к более мощной атаке, а потом передумали.
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Выдержали значительную паузу
Такие действия россиян могут быть связаны с приездом в Киев почетных гостей. Когда в столицу Украины в феврале приезжал Жозеп Боррель, также звучала тревога и он находился в бомбоубежище.
В эти дни в Киев также приезжали зарубежные чиновники: 20 марта – советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, а 21 марта – председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Возможно россияне хотели успеть напугать Салливана, чтобы он прятался в бомбоубежище. Для Владимира Путина и его окружения это вполне возможная история. Когда-то он напугал своим лабрадором Ангелу Меркель, которая боялась собак. То есть Путину нравится унижать людей,
– отметил авиационный эксперт.
Сложилось впечатление, что эта атака была подготовлена на скорую руку и была связана с попыткой что-то показать Салливану. Россияне также не запускали "Шахеды" и "Калибры". Хотя украинские силы загнали носителей "Калибров" в Новороссийск, они могли бы оттуда выйти, чтобы запустить эти ракеты.
В то же время, по словам авиационного эксперта, эта атака состоялась после значительного перерыва. Такая пауза скорее всего связана с накоплением ракет для удара, потому что поверить в то, что россияне внезапно стали гуманными, трудно.
"Они хотят не только запугать Сумскую, Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, но чтобы вся страна дрожала", – предположил Константин Криволап.
Больше о ракетном обстреле Киева 21 марта
- Утром россияне нанесли удары по столице. В общем враг выпустил на Киев 31 ракету, в частности, 29 крылатых и еще 2 баллистические. Для их запуска он привлек до 11 своих самолетов ТУ-95МС. Силы ПВО сбили все ракеты противника.
- В результате удара в нескольких районах были повреждены дома, автомобили. Так, в Подольском районе возник пожар в двухэтажном здании. Кроме того, произошло возгорание трансформаторной подстанции, а в другом месте – пожар возник в складском здании.
- Также пожар охватил квартиру в многоэтажке в Шевченковском районе. Спасатели эвакуировали 15 жителей. К тому же в районе сгорели 3 автомобиля. В то же время были повреждены окна многоквартирного дома и уничтожены огнем 3 автомобиля. А в Святошинском районе в двух многоэтажках повреждено остекление окон, а также пострадало здание учебного заведения.
- Известно, что из-за ракетной атаки врага пострадали 14 человек, из них 5 особ госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.