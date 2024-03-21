Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що від попередніх ракетних атак на Київ, обстріл 21 березні відрізняється кількістю ракет, які випустив ворог по місту. Імовірно росіяни готувалися до потужнішої атаки, а потім передумали.

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Витримали значну паузу

Такі дії росіяни можуть бути пов'язані з приїздом до Києва поважних гостей. Коли до столиці України у лютому приїжджав Жозеп Боррель, також лунала тривога і він перебував у бомбосховищі.

У ці дні до Києва також приїжджали закордонні високопосадовці: 20 березня – радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, а 21 березня – голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Можливо росіяни хотіли встигнути налякати Саллівана, щоб він ховався у бомбосховищі. Для Владіміра Путіна та його оточення це цілком імовірна історія. Колись він налякав своїм лабрадором Ангелу Меркель, яка боялася собак. Тобто Путіну подобається принижувати людей,

– наголосив авіаційний експерт.

Склалося враження, що ця атака була підготовлена нашвидкуруч та була пов'язана з намаганням щось показати Саллівану. Росіяни також не запускали "Шахеди" і "Калібри". Хоча українські сили загнали носіїв "Калібрів" у Новоросійськ, вони могли б звідти вийти, щоб запустити ці ракети.

Водночас, за словами авіаційного експерта, ця атака відбулась після значної перерви. Така пауза швидше за все пов'язана з накопичуванням ракет для удару, тому що повірити в те, що росіяни раптово стали гуманними, важко.

"Вони хочуть не тільки залякати Сумську, Донецьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, а щоб вся країна тремтіла", – припустив Костянтин Криволап.

Зверніть увагу! Також на паузу в атаках росіян могло вплинути те, що ворожий ДРЛВ А-50У було пошкоджено або ж навіть знищено. А-50 – це головний цілевказівник, який надавав всю ситуаційну обізнаність по нашій території. Росіяни завдяки йому мали інформацію щодо того, що і куди переміщується. Їм нічого не заважало бити по мирному населенні, але вони все ж таки намагались удавати, що хочуть вражати якісь військові об'єкти.

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