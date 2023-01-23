Россия намеренно терроризирует гражданское население: за сутки под огонь попал не один населенный пункт

23 января Россия не изменяла себе и, не в состоянии добиться значительных успехов на фронте, наносила удары по гражданской инфраструктуре. Пострадали населённые пункты трех областей.

Обстреливали оккупанты едва ли не из всего, что у них было под рукой. К сожалению, не обошлось и без жертв, сообщает 24 Канал.

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Обстрел Сумщины

Так, в Сумской ОВА сообщили, что в области страна-террористка за сутки обстреляла 9 общин. Для этого оккупанты использовали:

минометы – 95 ударов,

САУ – 63 удара,

РСЗО – 36 ударов,

пулеметы – 40 очередей,

автоматы – 30 выстрелов,

Некоторые обстрелы при этом велись и с территории самой России.

В результате этих прилетов страна террористка повредила многоквартирный дом в Ворожбянской общине, при этом одна из квартир была разрушена полностью. Также повреждения и разрушения получили еще три помещения и хозяйственные помещения местных жителей, помещения железной дороги и пути. Обломками были перебиты газопровод и линии электропередач.

Не обошлось и без жертв и пострадавших. К сожалению, в результате обстрела в Эсманской общине погибла одна молодая женщина, еще трое – ранены.

Это жители одного дома, члены одной родины, куда было прямо попадание взрывчатки. Без матери осталось двое малышей,

– подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Неспокойно было и на Донбассе

Активно оккупанты обстреливали также Донецкую область. В частности, под огонь попал Часов Яр, где в результате обстрела российскими оккупационными войсками один человек погиб, а двое получили ранения.

Как сообщили в Донецкой ОВА, россияне ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня. В результате они:

повредили по меньшей мере девять многоэтажек,

перебили сети поставок в микрорайон электроэнергии и газа.

Практически весь микрорайон остался без света и тепла. Россияне намеренно терроризируют и уничтожают гражданское население. И дорого за это заплатят,

– подчеркнул Павел Кириленко.

Также Россия ударила ракетами и по Краматорску. Била она по промзоне и частному сектору города, в результате чего попала в жилой дом. Однако, к счастью, обошлось без жертв.

Харьковщина также под обстрелами

Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, 23 января оккупанты обстреляли область из ЗРК С-300, минометов, РСЗО и артиллерии. В результате есть разрушения:

Купянск – повреждены 2 частных дома;

Волчанск – повреждено 12 частных домов, местное предприятие, склад-магазин, четыре двухэтажных многоквартирных дома. К сожалению, ранения получили три гражданских лица.

Двуречная – поврежден один частный дом;

Волчанские Хутора – повреждены 9 частных домов, магазин, образовательное учреждение и заведение культуры;

Гатище – повреждена энергетическая инфраструктура.

Также под обстрелы попали Казачья Лопань и село Григоровка.

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