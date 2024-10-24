Враг ударил по Купянску: попал возле магазина и рынка, есть раненые

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, она ударила по Купянску.

Россия 24 октября атаковала Купянск, что на Харьковщине. Есть раненые.

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Россия ударила по городу

В Харьковской ОВА рассказали, что примерно в 10:00 часов оккупанты ударили по Купянску. Там уточнили, что есть попадания. Враг попал вблизи магазина и местного рынка.

Сначала сообщили о по меньшей мере 2 погибших, однако информация не подтвердилась.

Кроме этого, ранения получили по меньшей мере трое. Экстренные службы работают на месте. Больше нет никаких деталей. Информацию может обновляться.

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области ночью 24 октября слышали взрывы, работали силы противовоздушной обороны. По словам городского головы Староконстантинова, пока известно о 4 пострадавших. Он отметил, что 2 из них находятся в больнице.

Россия атакует Харьковскую область. Враг также пытается наступать на нескольких направлениях фронта. В частности, на Покровском направлении наши военные отбили 34 атаки, а на Кураховском 38.