Россия атаковала дронами и баллистикой: сколько целей сбила ПВО

Ночью и утром 25 января российский террор Украины дронами и ракетами продолжался. Противник запустил 104 средства воздушного нападения, из них около 70 ударные дроны типа "Шахед".

О том, откуда летели БпЛА, как отработали силы ПВО и что произошло с двумя запущенными вражескими ракетами информируют Воздушные силы ВСУ.

Что известно о вражеской атаке 25 января?

Российская армия осуществила воздушную атаку, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" / зенитные управляемые ракеты С-300 с территории Брянской области, а также 102 ударные беспилотники типов "Шахед", "Гербера" и других моделей. "Шахеды" составляли большую часть запущенных БпЛА – около 70 единиц. Запуски дронов происходили с таких направлений:

Курск;

Орел;

Брянск;

Шаталово;

временно оккупированный Донецк.

Отражение воздушного нападения обеспечивали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным подсчетам, по состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны было уничтожено или подавлено 87 вражеских БПЛА различных типов в северных, южных, центральных и восточных регионах страны.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 10 различных локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников еще в одном месте.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В Воздушных силах уточнили, что данные по двум вражеским ракетам пока уточняются. Там также отметили, что воздушная атака до сих пор продолжается.

К слову, ночью "Шахеды" атаковали Буковину. О взрывах и работе ПВО в регионе сообщали местные власти. Там удалось сбить по меньшей мере 2 дрона.

Что происходит на фронте?