О том, откуда летели БпЛА, как отработали силы ПВО и что произошло с двумя запущенными вражескими ракетами информируют Воздушные силы ВСУ.
Что известно о вражеской атаке 25 января?
Российская армия осуществила воздушную атаку, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" / зенитные управляемые ракеты С-300 с территории Брянской области, а также 102 ударные беспилотники типов "Шахед", "Гербера" и других моделей. "Шахеды" составляли большую часть запущенных БпЛА – около 70 единиц. Запуски дронов происходили с таких направлений:
- Курск;
- Орел;
- Брянск;
- Шаталово;
- временно оккупированный Донецк.
Отражение воздушного нападения обеспечивали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным подсчетам, по состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны было уничтожено или подавлено 87 вражеских БПЛА различных типов в северных, южных, центральных и восточных регионах страны.
В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 10 различных локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников еще в одном месте.
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил ВСУ
В Воздушных силах уточнили, что данные по двум вражеским ракетам пока уточняются. Там также отметили, что воздушная атака до сих пор продолжается.
К слову, ночью "Шахеды" атаковали Буковину. О взрывах и работе ПВО в регионе сообщали местные власти. Там удалось сбить по меньшей мере 2 дрона.
Что происходит на фронте?
Обновленный отчет Института изучения войны утверждает, что Россия пытается сформировать "буферные зоны" вдоль украинской границы, усиливая наступательные действия сразу на нескольких участках фронта – в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Для давления на прифронтовые населенные пункты противник активно применяет беспилотники и артиллерию, однако подтвержденных успехов или продвижений, в частности на Харьковском направлении, пока не зафиксировано.
В то же время российские войска несут ощутимые потери вследствие жесткого сопротивления Сил обороны Украины. Речь идет, в частности, об уничтожении 32 артиллерийских систем, более сотни единиц автомобильной техники и топливозаправщиков, а также значительных потерях среди личного состава.
По словам Виктора Трегубова, основная группировка сил противник сосредоточил на Донецком и Гуляйпольском направлениях. В то же время оккупанты вынуждены отказываться от массовых "лобовых" атак пехотой, которые применяли ранее, из-за имеющихся проблем и недостатка ресурсов.