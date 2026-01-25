Про те, звідки летіли БпЛА, як відпрацювали сили ППО та що сталося із двома запущеними ворожими ракетами інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про ворожу атаку 25 січня?

Російська армія здійснила повітряну атаку, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" / зенітні керовані ракети С-300 з території Брянської області, а також 102 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та інших моделей. "Шахеди" становили більшу частину запущених БпЛА – близько 70 одиниць. Запуски дронів відбувалися з таких напрямків:

Курськ;

Орел;

Брянська;

Шаталове;

тимчасово окупований Донецьк.

Відбиття повітряного нападу забезпечували винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми підрахунками, станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було знищено або подавлено 87 ворожих БпЛА різних типів у північних, південних, центральних та східних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних дронів у 10 різних локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще в одному місці.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

У Повітряних силах уточнили, що дані щодо двох ворожих ракет наразі уточнюються. Там також зауважили, що повітряна атака досі триває.

До слова, вночі "Шахеди" атакували Буковину. Про вибухи й роботу ППО в регіоні повідомляла місцева влада. Там вдалося збити щонайменше 2 дрони.

Що відбувається на фронті?