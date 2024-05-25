Враг ударил по центру Харькова С-300: 13-летний мальчик в тяжелом состоянии

Россия днем 25 мая ударила по "Эпицентру" в Харькове, однако на этом враг не остановился, а попал также в центральную часть города. В Харьковской прокуратуре рассказали о последствиях этого обстрела.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал о последствиях вражеского удара по Шевченковскому району Харькова. Известно, что враг ударил по городу ракетой типа С-300 с территории Белгородской области России.

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Есть раненые

Также зафиксировано попадание по офисным помещениям. Получили повреждения также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома.

К сожалению. есть раненые. По состоянию на 20:30 известно о 14 раненых, среди них 13-летний парень. Он в тяжелом состоянии. Среди травмированных полицейский. Об этом рассказали в полиции Харьковщины.

На месте работают прокуроры и следователи полиции. Они фиксируют очередное военное преступление России.

Россия ударила по "Эпицентру" в Харькове