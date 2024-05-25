Враг ударил по центру Харькова С-300: 13-летний мальчик в тяжелом состоянии
Источник:Харьковская областная прокуратура
Россия днем 25 мая ударила по "Эпицентру" в Харькове, однако на этом враг не остановился, а попал также в центральную часть города. В Харьковской прокуратуре рассказали о последствиях этого обстрела.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал о последствиях вражеского удара по Шевченковскому району Харькова. Известно, что враг ударил по городу ракетой типа С-300 с территории Белгородской области России.
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Есть раненые
Также зафиксировано попадание по офисным помещениям. Получили повреждения также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома.
К сожалению. есть раненые. По состоянию на 20:30 известно о 14 раненых, среди них 13-летний парень. Он в тяжелом состоянии. Среди травмированных полицейский. Об этом рассказали в полиции Харьковщины.
На месте работают прокуроры и следователи полиции. Они фиксируют очередное военное преступление России.
Россия ударила по "Эпицентру" в Харькове
- Россия вечером 25 мая нанесла очередной удар по Харькову. Враг попал в гипермаркет "Эпицентр", там вспыхнул масштабный пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что на момент вражеского удара в "Эпицентре" находилось около 200 человек. Кроме этого, 15 работников гипермаркета не выходят на связь.
- В результате прилета возник пожар на 15 000 квадратных метров. Представитель Харьковской городской прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что в торговом центре загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри.
- Известно о 2 погибших и 35 пострадавших. Кроме этого, известно также о пропавших без вести. Местные власти отмечали, что сигналы воздушной тревоги точно раздавались, однако не все успели среагировать. Количество людей, которые находились в гипермаркете на момент удара, будут считать по видеокамерам.