Снаряд застрял в крыше: детали жуткого обстрела пункта помощи в Херсоне

В субботу, 25 марта, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики нацелено били по гражданской инфраструктуре.

Пресс-офицер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона рассказал детали обстрела. По его словам, российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи.

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Что известно о пострадавших

Толоконников отметил, что вражеский обстрел произошел около 14 часов. К счастью, находившиеся в здании пункта помощи люди не пострадали. Однако оказавшиеся рядом жители города получили ранения.

Снаряд застрял на крыше. Это был неединичный выстрел. Оккупанты нацелено били по периметру,

– сказал пресс-офицер ХОВА.

В общей сложности в результате обстрела ранения получили 4 человека: 2 женщин и 2 мужчин. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу.

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Толоконников сообщил, что один из вражеских снарядов упал на дом в поселке Казацкое. В результате попадания потолок дома обрушился на человека.

Кроме того, около 18:00 враг снова обстрелял Херсон. В этот раз боеприпас попал во двор частного дома в Днепровском районе города. Находившийся в доме мужчина получил ранения. К сожалению, погибла собака, которая была во дворе на момент обстрела.

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