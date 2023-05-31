Россияне подорвали дорогу в Черниговской области: военный эксперт сказал, зачем это оккупантам

Российские оккупанты на границе Украины, Беларуси и России в Черниговской области подорвали дорогу. Враг сделал это, потому что боится действий российских добровольцев из легиона "Свобода России" и РДК.

Такое мнение 24 Каналу озвучил главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, для борьбы с добровольцами Россия пыталась привлечь полицейские подразделения под руководством ФСБ.

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Подразделения отказались штурмовать РДК

Катков отметил, что легион "Свобода России" и РДК демонстрируют, что граждане России могут успешно вести боевые действия в формате рейдов на территории самой страны-агрессорки.

Было официальное сообщение, что для борьбы пытались (Россия – 24 Канал) привлечь спецподразделения "Альфа" и "Вымпел". Все, что у них было из таких оперативных резервов – это именно эти подразделения. Они при имеющейся информации прибыли в Белгород, им поставили задачу вести там штурмовые действия и они отказались,

– рассказал он.

Военный эксперт объяснил, что эти полицейские подразделения под руководством ФСБ участвовали в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Они имели негативный опыт использования линейной пехоты, поэтому отказались.

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