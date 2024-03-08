Отражали атаку 3 часа, есть попадания, - Гуменюк о ночном обстреле Одесской области
8 марта 2024, 07:33Читати новину українською
Россия продолжает обстреливать украинские мирные города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, на этот раз под ударом снова оказалась Одесса.
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что, к сожалению, враг не оставляет своей коварной цели терроризировать южные регионы. Говорится не только о прифронтовых территориях.