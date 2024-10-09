Полковник запаса озвучил прогноз по основным задачам ВСУ на зиму

Наступление России на востоке Украины продолжается. Оккупанты до начала зимы, вероятно, будут наиболее активными, чтобы достичь определенных результатов до ухудшения погодных условий. Нашим войскам важно выдержать этот период, чтобы потом вести оборонительную войну на истощение врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на Восточном направлении россиянам удалось продвинуться в сторону реки Оскол, создав проблеми для ВСУ. По его мнению, их можно решить, если Украина получает достаточное количество боеприпасов.

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Планы России

Роман Свитан отметил, что оккупанты имеют целью отрезать военные поставки на Купянское направление. К сожалению, на Покровском также продолжается наступление россиян.

Они продвигаются на некоторых позициях. Иногда за сутки оккупантам удается захватить 200 – 350 метров. Россияне постоянно давят там, это продлится следующие несколько недель,

– сказал он.

По словам военного эксперта, противник пытается сполна использовать свои резервы до начала осенне-зимнего похолодания и дождей, ведь понимает, что потом выполнять боевые задачи будет невозможно.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

ВСУ важно выдержать это давление. Возможности для этого есть, но нужно иметь достаточное количество оружия, сил и средств.

Линия соприкосновения

Полковник ВСУ в запасе заметил, что военное командование Украины может спрогнозировать какой будет линия фронта в последующие месяцы. Все для того, чтобы выбрать удобные позиции для активной обороны.

Далее, учитывая поставки военной помощи партнерами и изготовление собственного оружия, Силы обороны в течение зимнего периода попытаются истощить российскую армию,

– высказался Роман Свитан.

Основной задачей будет не наступление, а содержание оборонительных рубежей, чтобы к весне максимально уничтожить войска противника.