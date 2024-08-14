На Покровском направлении Россия осуществила полсотни штурмов: карта боевых действий на 14 августа
Источник:Генштаб
Начались 903 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Россияне продолжают атаковать позиции ВСУ.
Всего за прошедшие сутки, 13 августа, было зафиксировано 134 боевых столкновений. Россия нанесла два ракетных удара с применением четырех ракет, 81 авиаудар, в частности, сбросила 116 КАБов, а также осуществила 4594 обстрелы, из них 114 – с РСЗО.
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Какова ситуация на фронтеНа Харьковском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.
Россияне атаковали вблизи Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении произошло 4 российские атаки. ВСУ отражали штурмы у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.
ВСУ отбили штурмы вблизи Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении российские войска атаковали 11 раз. Они делали попытки продвинуться вперед у Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.
Россия пыталась продвинуться вперед у Невского: смотрите на картеНа Северском направлении ВСУ отбили 5 штурмов россиян вблизи Верхнекаменского и Спирного.
Россияне штурмовали возле Верхнекаменского: смотрите на картеНа Краматорском направлении россияне атаковали 6 раз вблизи Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.
Россия атаковала Часов Яр: смотрите на картеНа Торецком направлении Россия осуществила 19 атак вблизи Железного, Нью-Йорка и Торецка.
Россияне атаковали возле Нью-Йорка: смотрите на картеНа Покровском направлении ВСУ остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка. Больше всего российских атак было вблизи Гродовки.
Враг активно атаковал Гродовку: смотрите на карте
Россияне атаковали Красногоровку: смотрите на картеНа Времовском направлении враг совершил 6 штурмов позиций ВСУ возле Водяного, Константиновки и Угледара.
Россия штурмовала Угледар: смотрите на картеНа Ореховском направлении оккупанты дважды пытались выбить ВСУ с позиций в районах Малой Токмачки и Роботино.
Россияне штурмовали вблизи Малой Токмачки: смотрите на видеоНа Приднепровском направлении россияне атаковали украинские позиции 11 раз, впрочем, понесли потери и отошли. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не фиксируют. На границе с Черниговской и Сумской областями Россия со своей территории применяет управляемые авиабомбы по украинским населенным пунктам, часть из которых взрывается на ее территории.