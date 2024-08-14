На Покровском направлении Россия осуществила полсотни штурмов: карта боевых действий на 14 августа

Начались 903 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Россияне продолжают атаковать позиции ВСУ.

Всего за прошедшие сутки, 13 августа, было зафиксировано 134 боевых столкновений. Россия нанесла два ракетных удара с применением четырех ракет, 81 авиаудар, в частности, сбросила 116 КАБов, а также осуществила 4594 обстрелы, из них 114 – с РСЗО.

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Какова ситуация на фронте

Назафиксировано 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

Россияне атаковали вблизи Волчанска: смотрите на карте

Напроизошло 4 российские атаки. ВСУ отражали штурмы у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.

ВСУ отбили штурмы вблизи Синьковки: смотрите на карте

Нароссийские войска атаковали 11 раз. Они делали попытки продвинуться вперед у Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

Россия пыталась продвинуться вперед у Невского: смотрите на карте

НаВСУ отбили 5 штурмов россиян вблизи Верхнекаменского и Спирного.

Россияне штурмовали возле Верхнекаменского: смотрите на карте

Нароссияне атаковали 6 раз вблизи Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.

Россия атаковала Часов Яр: смотрите на карте

НаРоссия осуществила 19 атак вблизи Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Россияне атаковали возле Нью-Йорка: смотрите на карте

НаВСУ остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка. Больше всего российских атак было вблизи Гродовки.

Враг активно атаковал Гродовку: смотрите на карте

НаВСУ отбили 5 атак неподалеку Красногоровки и Константиновки.

Россияне атаковали Красногоровку: смотрите на карте

Навраг совершил 6 штурмов позиций ВСУ возле Водяного, Константиновки и Угледара.

Россия штурмовала Угледар: смотрите на карте

Наоккупанты дважды пытались выбить ВСУ с позиций в районах Малой Токмачки и Роботино.

Россияне штурмовали вблизи Малой Токмачки: смотрите на видео

Нароссияне атаковали украинские позиции 11 раз, впрочем, понесли потери и отошли. Нанаправлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не фиксируют. НаРоссия со своей территории применяет управляемые авиабомбы по украинским населенным пунктам, часть из которых взрывается на ее территории.