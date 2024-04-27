Россия заявила об "атаке" 70 дронами: под ударом были Краснодарский край и Крым
В России не проходит ни одной ночи без "атаки" неизвестными дронами, взрывами и свежим "хлопком". На этот раз неспокойно было в Краснодарском крае, а также временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщают российские СМИ. В то же время россияне уверяют, что все вражеские цели они якобы удачно сбили, передает 24 Канал.
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В Краснодарском крае и Крыму видели дроны
Российское министерство обороны утром 27 апреля сообщило, что в течение ночи были якобы прекращены "попытки киевского режима совершить террористические атаки". В частности, оккупанты говорили о якобы применении БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
По предварительным данным, печально известная российская противовоздушная оборона "сбила" и "перехватила" над территорией Краснодарского края шестьдесят шесть украинских БПЛА. Еще два беспилотника были якобы уничтожены над Крымским полуостровом.
Между тем мониторинговые телеграм-каналы страны-агрессора писали, что общее приблизительное количество дронов, которая залетела в Россию, было до 70 единиц. Также некоторые беспилотники, по словам оккупантов, двигались в направлении Крымского моста в Керчи.
Беспилотники ударили по 2 российских НПЗ
- Российские СМИ также сообщали, что ночью 27 апреля в Краснодарском крае беспилотники якобы атаковали три района. Около 4:00 очевидцы сообщали о звуках взрывов в регионе.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что якобы их ПВО "подавила" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. По предварительным данным, на местах пострадавших – нет.
- В то же время россияне в телеграм-каналах показали кадры атаки и взрывы, которые раздавались на НПЗ. В частности, местные жители сообщали об атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод, писали, что, мол, там возник пожар, который уже почти потушили. На кадрах, которыми делились россияне, можно увидеть, как на месте образовалось огромное зарево, а в небо поднялся черный столб густого дыма.
- Кроме того, глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на их нефтеперерабатывающем предприятии "Славянск-ЭКО" вспыхнул пожар, который также потушили. Оккупанты также сообщали и о "хлопке" на битумном заводе в регионе. Между тем российские власти это традиционно не подтверждали.