Россияне атаковали автобус с людьми на Сумщине: есть раненые

Российские военные ударили беспилотниками по рейсовому автобусу в Сумской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Сейчас начато досудебное расследование.

Смотрите также Проверки по всему городу: почему в Сумах СБУ проводит контрразведывательные мероприятия

В Сумской области враг атаковал автобус с людьми

В Сумской области оккупанты атаковали беспилотником рейсовый автобус. Общественный транспорт двигался по территории Речковской общины, когда его атаковали российские военные.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, российские захватчики ударили по автобусу 5 октября 2024 года около 15:30. К сожалению, в результате атаки ранения получили трое пассажиров: 65-летний мужчина, 54-летняя и 63-летняя женщины.

Сейчас правоохранители фиксируют все последствия атаки и собирают доказательства. Следователи начали досудебное расследование.

Россияне атаковали автобус с пассажирами – больше в галерее

Стоит заметить, что россияне постоянно терроризируют Сумскую область. Так, только за сутки 5 октября россияне совершили 61 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов.

Враг атаковал Сумскую область УАБами, артиллерией, минометами, FPV-дронами и другим вооружением.