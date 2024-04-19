Россия атаковала два терминала в порту "Южный": разрушены емкости с агропродукцией
Россия продолжает уничтожать портовую инфраструктуру Украины, пытаясь остановить экспорт агропродукции. 19 апреля россияне атаковали два терминала в порту "Южный".
В результате ракетного удара разрушены емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.
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Что известно о последствиях атаки на порт "Южный"
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 19 апреля сообщило, что враг атаковал два терминала в порту "Южный" в Одесской области, которые специализируются на перевалке агропродукции.
Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 миллионов долларов инвестиций и почти 1 000 рабочих мест.
Также в ведомстве показали последствия вражеского удара.
Удар по терминалу в порту "Южный" / Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Зеленский рассказал о сегодняшнем ударе по порту "Южный" во время заседания Совета Украина – НАТО, отметив, что была повреждена не только украинская инфраструктура, но и сингапурская.
Россия осуществила около 40 атак на портовую инфраструктуру Одесской области
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины отметили, что россияне повредили или уничтожили 215 объектов портовой инфраструктуры в Одесской области.
Это уже 39 атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области – повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадало 26 гражданских лиц,
– отметили в министерстве.
Владимир Зеленский на заседании Совета Украина-НАТО отметил, что за последние 3 месяца Россия атаковала Украину с использованием более 1 200 ракет и более 1 500 "Шахедов". НАТО согласилось предоставить новые комплексы ПВО для защиты украинского неба.
В результате атаки на порт "Южный" есть пострадавший
- В обед 19 апреля в Одесской области прогремели взрывы. Россияне атаковали регион баллистическими ракетами.
- Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что есть повреждения припортовой инфраструктуры. К сожалению, один человек получил осколочные ранения – его госпитализировали.
- Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас соответствующие службы осматривают территорию и устанавливается полный перечень повреждений.