Россия атаковала гражданские суда в портах Николаевщины: есть погибший и раненые

Россия продолжает целенаправленно уничтожать портовую инфраструктуру. Очередной ночной обстрел привел к трагическим последствиям и потере человеческих жизней.

В ночь на 27 июля российские оккупационные войска нанесли целенаправленные удары по торговым судам в акватории портов Николаевского региона. Под обстрелы попали гражданские борта, которые уже долгое время оставались заблокированными у причалов и не выполняли никаких рейсов.

По данным украинской стороны, в результате атаки погиб один гражданский работник, еще несколько человек получили ранения. Власти выразили соболезнования родным погибшего и подчеркнули, что Россия в очередной раз сознательно бьет по морской инфраструктуре и гражданскому судоходству.