Окупанти завдали цілеспрямованих ударів по торговельних суднах в акваторії портів Миколаївського регіону. Про це повідомили в адміністрації морських портів України.

Наслідки атаки на порти Миколаївщини

Під обстріл потрапили цивільні борти, які вже тривалий час залишалися заблокованими біля причалів і не виконували жодних рейсів.

Унаслідок атаки загинув один цивільний працівник, ще кілька людей зазнали поранень. Влада висловила співчуття рідним загиблого та наголосила, що Росія вкотре свідомо б'є по морській інфраструктурі та цивільному судноплавству.

Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків,
– зазначається в офіційній заяві.

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Міжнародну морську спільноту також закликали до жорсткої реакції на удари Росії по торговельному флоту, які грубо порушують норми міжнародного морського права.