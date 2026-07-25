Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Що відомо про атаку на судно?

Атака була здійснена під час виходу торговельного судна з одного з портів Одеської області, де воно перебувало в межах звичайного цивільного маршруту.

На той момент на борту було майже 2,8 тисячі тонн української кукурудзи, призначеної для експорту.

Одразу після удару почалася рятувальна операція, яка триває й досі. Із охопленого вогнем судна вдалося евакуювати 7 членів екіпажу та українського лоцмана, ще 2 моряків вважаються зниклими безвісти.

Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. Росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці,

– зазначив Калашник.