Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
Що відомо про атаку на судно?
Атака була здійснена під час виходу торговельного судна з одного з портів Одеської області, де воно перебувало в межах звичайного цивільного маршруту.
На той момент на борту було майже 2,8 тисячі тонн української кукурудзи, призначеної для експорту.
Одразу після удару почалася рятувальна операція, яка триває й досі. Із охопленого вогнем судна вдалося евакуювати 7 членів екіпажу та українського лоцмана, ще 2 моряків вважаються зниклими безвісти.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. Росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці,
– зазначив Калашник.