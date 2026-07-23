Україна екстрено скликає засідання ООН через обстріли Одеського порту. Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ворог атакує Одещину з тимчасово окупованого Криму.

Наскільки серйозно ворог обстрілює порти Одеси?

Обстріли тривають щодня. Для своїх атак росіяни використовують комплекси "Бастіон", стріляють ракетами "Онікс", які 23 липня летіли до Одеси та Одеського району.

"Наслідки ще уточнюють, але ворог постійно б’є по портовій інфраструктурі й тероризує цивільне населення. У ніч на 23 липня було дуже гучно, атакували і ракетами, і "Шахедами", і "Геранями", – додав Сергій Братчук.

Наслідки ударів Росії по Одесі: дивіться відео

ППО спрацювала добре, але, на жаль, все одно є пошкодження адміністративних будівель, житлового фонду, офісних приміщень, кількох автомобілів. Головне – немає загиблих і поранених, хоча напередодні під час атаки на СТО загинула людина.

"Ворог хоче максимально заблокувати наші морські експортно-імпортні коридори. Деякі перевізники вже змінюють логістичні маршрути", – розповів Сергій Братку.

Він додав, що сьогодні ми перейшли до етапу війни, коли потрібна симетрична відповідь. Україна має ресурс – передусім ударні дрони. А в перспективі дуже важливим є питання нашої балістики, яка впливала б на протидію російським ударам.

Росіяни атакують і цивільні судна під іноземними прапорами. Це їхня цинічна тактика, щоб показати нахабність і спроможність атакувати. На жаль, найближчим часом не варто очікувати на зміни, ворог не почне бити менше. Тому нам потрібно набратись витримки й сили.