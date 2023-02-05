Россияне ударили в жилой дом в центре Харькова: жуткие фото и видео последствий
Российские оккупанты снова попали в дом в центре Харькова. Также враги атаковали высшее учебное заведение.
К сожалению, в результате попадания ранились люди. По данным Харьковской областной прокуратуры, атаковали город ракетами С-300, информирует 24 Канал.
Важно Вражеская ракета попала в жилую застройку в Харькове: вспыхнул пожар
Какие последствия атаки по Харькову
По данным следствия, 5 февраля 2023 года около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району города Харькова,
– рассказали в прокуратуре.
По их данным, российские захватчики попали:
- одной ракетой – в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесли серьезные разрушения;
- второй – возле жилого дома.
В результате атаки по вузу пострадал охранник, в результате удара по жилому дому – жители – 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83 лет.
Россия атаковала Харьков 5 февраля / Фото Анны Черненко для 24 Канала
Из-за атаки Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование дела по факту нарушения законов и обычаев войны.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области России.
Россияне атаковали центр Харькова, повредили дома, ранили людей / Фото прокуратуры и Олега Синегубова
Россияне попали в Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова: смотрите видео
Что известно об атаке по Харькову
- Ориентировочно в 8:20 5 февраля в Харькове и области началась воздушная тревога, продолжавшаяся до 8:54. Во время нее россияне атаковали город.
- Мэр Игорь Терехов рассказал, что две вражеские ракеты ударили по центру Харькова в Киевском районе.
- По данным городского головы, одна из ракет попала в жилую застройку Харькова. В одном из жилых домов вспыхнул пожар.
- Спикер областного управления спасателей Евгений Василенко сообщил, что вторая вражеская ракета, попавшая в здание вуза, повлекла за собой серьезные разрушения сооружения. В частности, там повреждены конструкции пятого и четвёртого этажей.