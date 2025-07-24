За одну минуту два удара: детали российской атаки УАБами по центральной части Харькова

Утром 24 июля Россия атаковала центральную часть Харькова УАБами. За одну минуту горожане услышали два взрыва, россияне ударили по предприятию и жилой застройке.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия и искать в квартирах многоэтажки пострадавших. Самой молодой пострадавшей всего 10 лет.

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Детали российской атаки УАБами по центральной части Харькова

По словам корреспондента, примерно в 11:00 два УАБа за одну минуту попали в Шевченковский район Харькова. Россияне ударили по гражданскому швейному предприятию и жилым застройкам.

Чудо, что мы не имеем информации о жертвах. Одно из попаданий прошло в нескольких метрах от многоэтажки, окон в ней уже нет. Известно, что повреждены 10 многоэтажек и 15 авто,

– сказала она.

Сейчас на месте попаданий стоит дым от пожара. Коммунальные службы и волонтеры работают над ликвидацией последствий. Более 20 человек уже обратилось к медикам, у большинства из них – острая реакция на стресс. Самая маленькая пострадавшая – 10-летняя девочка, у которой шоковое состояние.

Некоторые люди в многоэтажке из-за взрывной волны не могут выйти из квартир. Спасатели и экстренные службы продолжают поиски пострадавших.

Черненко отметила, что последний раз враг атаковал Харьков УАБами еще в июне, тогда россияне нанесли также комбинированные удары ракетами и беспилотниками.

Сейчас ждем ответа полиции и криминалистов, точно ли это были УАБы и какого типа. Знаем, что россияне часто модифицируют оружие. Это затрудняет понимание того, что именно летело. Однако сигнал тревоги прозвучал именно из-за угрозы управляемых авиационных бомб,

– добавила она.

К слову, ночью 24 июля российская армия атаковала Харьковскую область. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате этого были прилеты по объекту энергетической инфраструктуры.