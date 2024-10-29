Весь мир должен это знать: какие последствия удара россиян по Госпрому в Харькове

Россия ночью 28 октября атаковала административное здание в центре Харькова. Из-за прямого попадания получил серьезные повреждения Госпром.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что из-за ночной атаки по Харькову есть погибшие – 4 человека. Удар по Госпрому был настолько мощным, что его слышали во всех уголках города.

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Последствия удара

Анна Черненко отметила, что городской голова Харькова уже связался с представителями ЮНЕСКО. Организации уже известно о последствиях атаки страны-агрессора.

Важно даже не то, какие методы для восстановления (Госпрома – 24 Канал) там применят, а то, чтобы весь мир знал и боролся за Украину и наши памятники,

– сказала она.

Это не первый удар, когда было повреждено здание Госпрома. Ранее там ударной волной выбивало окно, но не было прямых попаданий, как сейчас.

Разрушения коснулись второго и третьего этажей, там был суд и административно офисные здания,

– отметила корреспондентка.

Харьковчане считали Госпром надежным зданием, ведь во время Второй мировой войны оно выстояло. Однако этот символ стал мишенью для российских террористов.

Чем ударили россияне по Госпрому

В прокуратуре Харьковщины отметили, что россияне для атаки по административному зданию использовали фугасно-авиационную бомбу. По факту военно преступления было открыто уголовное производство.

Россияне совершили атаку со стороны Белгорода. В результате этого на город и область сброшено три КАБа. Один из них попал в помещение Госпрома,

– сказал руководитель полиции Харьковщины.

Стоит добавить, что во время ночного обстрела Харькова россияне использовали ракету "Гром-Е1". Она попала в частный дом в Основянском районе, полностью его разрушив. Вокруг повреждены еще 19 зданий.