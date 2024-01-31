Ударили по жилым домам: россияне совершили очередную атаку по Харькову
В результате российского удара 30 января в двух районах Харькова зафиксированы попадания в жилые дома. Оккупанты атаковали область ракетами и ударными БПЛА.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что враг сначала нанес 9 артиллерийских ударов по Золочевской общине и запустил "Искандеры" по Малой Даниловке. Удары были хорошо слышны в Харькове.
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Детали вражеской атаки
Около 23:00 оккупанты направили в Харьков более 7 беспилотников, подавляющую часть удалось сбить. Однако несколько БПЛА нанесли удар прежде всего по жилым домам в Слободском и Салтовском районах. Пострадали несколько девятиэтажек – много выбитых окон, асфальт устелен разбитым стеклом.
Четверо гражданских получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Среди них – 85-летний мужчина. Около сотни харьковчан занимаются уборкой своих квартир. Несмотря на то, что с ночи они не спали, люди пытаются обезопасить собственные дома.
Мне повезло, потому что я была на кухне и варила собаке есть. А в той комнате, где я сплю (было попадание – 24 Канал). Спасибо своей усталости, что в этот момент была на кухне. На балконе и в комнате стекло вынесло. Одно радует – не задело аквариум, потому что 110 литров воды было бы слишком,
– сказала местная жительница.
Ночью эксперты изъяли из мест попадания детали беспилотника. По данным полиции и прокуратуры, удар нанесли "Shahed-136", иначе говоря – "Герань-2".
Последствия атаки россиян на Харьковщину/ Скриншот с видео
Продолжаются работы по устранению последствий вражеского удара и проходят проверки в местах попадания. В нескольких многоэтажках отключено электричество и не работают лифты. Также пострадали несколько магазинов, нежилое здание и медицинский центр.
Россияне нанесли удар по Харьковской области 30 января: что известно
- Около 22:45 враг "Шахедами" нанес удары по гражданским объектам Слободского и Салтовского районов Харькова. Оккупанты выпустили 6 враждебных БпЛА зафиксированы 4 попадания. Четверо гражданских граждан пострадали – трое мужчин и одна женщина. Повреждены жилые дома, автомобили и магазин.
- Около 19:30 оккупанты из артиллерии обстреляли село Ивашки. Были повреждены два двухэтажных многоквартирных дома. Всего нанесено 9 ударов.
- В 18:55 в селе Лесное Харьковского района произошел ракетный удар (вероятно, ракетой "Искандер-М"). Без пострадавших.
- Около 16:26 совершен ракетный обстрел ракетами "С-300" села Лесное Дергачевского района. Без разрушений и пострадавших.
- В результате миноментного удара в 13:00 поврежден частный дом в Волчанске.
- Около 12:20 произошел вражеский обстрел ракетой "Х-59" по пгт Коротич Харьковского района. Без пострадавших.