Россия атаковала Харьков "Шахедами": попала в многоэтажку, есть пострадавшие

Вечером 20 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Оккупанты ударили по жилому дому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака на Харків 20 грудня: "Шахед" влучив у багатоповерхівку

Близько 22:00 посадовець повідомив про влучання російського БпЛА у Салтівському районі Харкова.

Влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів,

– написав Олег Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов також підтвердив влучання агресора по житловому будинку. Уточнив, удар пройшовся між першим і другим поверхом.

О 22:03 голова ОВА повідомив, що станом на зараз є 2 звернення щодо гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу на місці.

Уже о 22:25 кількість постраждалих внаслідок атаки Росії зросла.

Наразі четверо постраждалих серед яких дівчинка 12 років,

– заявив Ігор Терехов.

Синєгубов зазначив, що всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Зауважимо, станом на 22:20 повітряна тривога на Харківщині триває. Її оголосили ще близько 19:22. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.