В Харьковской области прогремели взрывы: оккупанты бьют по области из С-300
Российские военные цинично обстреливают Харьковщину. Враг ударил по городу Чугуев и району.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что враг обстреливает Чугуевский район с баллистического вооружения, передает 24 Канал.
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Около 16.01 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории Белгородской области по Харьковщине. Впоследствии в области прогремели мощные взрывы.
Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли около четырех ударов. По предварительной информации, враг применил ракеты С-300. Городская голова Чугуева Галина Минаева сообщила, что информация о раненых или погибших пока не поступала. В настоящее время экстренные службы ищут места попадания российских ракет.
Кроме того, для Харьковщины существует угроза применения "Шахедов". В Воздушных силах предупредили, что дроны-камикадзе двигаются в направлении Лозовой в Харьковской области.
Оккупанты продолжают террор Харьковщины
- Вечером 30 декабря российские военные нанесли ракетные удары по Харькову. Враг массированно атаковал центральную часть города и Индустриальный район. В общем, под ударом оказались гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны.
- Под ударом оказалась гостиница в центре Харькова – Kharkiv Palace. Как уточнили в полиции, кафиры ударили по нему ракетой типа "Искандер-М".
- В результате обстрела пострадали 28 человек, из которых 13 находятся в больнице. К счастью, обошлось без погибших.
- В ходе обстрела пострадала команда журналистов немецкого канала ZDF. Они остановились в отеле Kharkiv Palace, который прицельно атаковал враг. Они не получили ранения. Также пострадал журналист из Великобритании.