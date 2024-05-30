Россия атаковала Хмельницкую область: власти рассказали о взрывах
Источник:Сергей Тюрин
Российские оккупанты в течение ночи атаковали Хмельницкую область "Шахедами" и ракетами. Над регионом сбили более 10 вражеских целей.
Мониторинговые телеграм-каналы и местные группы сообщали о взрывах возле Староконстантинова. Они в регионе начались с 02:38 30 мая.
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Что известно о взрывах в Хмельницкой области
Сегодня ночью (30 мая – 24 Канал) враг атаковал Хмельницкую область дронами и ракетами. В пределах нашей области силы ПВО ВСУ уничтожили более 10 вражеских целей,
– рассказал глава ОВА.
Он уточнил, что из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все необходимые службы работают, чтобы восстановить свет людям.
"Информация о травмированных и повреждениях имущества не поступала. Спасибо нашим ВСУ за защиту неба!" – подытожил Сергей Тюрин.
Кстати, мониторинговые телеграм-каналы сообщили о взрывах в районе Староконстантинова ориентировочно в 3:01, 3:33 и 4:36 30 мая 2024 года. Власти города эту информацию по состоянию на 9:30 30 мая не комментировали.
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Россия нанесла комбинированную атаку по Украине
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия в ночь на 30 мая атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. Военные сообщили, что враги били по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.
- Россия запустила по нашим областям 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, 32 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.
- Украинские военные сбили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Вражеские цели сбивали над Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областями.