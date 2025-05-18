Около 100 спасателей ликвидировали масштабный пожар на Киевщине после атаки российских БпЛА

Ночью воскресенья, 18 мая, Россия массированно атаковала Киевскую область. Масштабный пожар поднялся на промышленном предприятии, пострадало также здание медцентра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. По словам пресс-секретаря ГСЧС Виктории Рубан, по состоянию на 10:31 утра спасатели еще ликвидировали последствия возгораний.

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Масштабный пожар в Киевской области

Ночью на Киевщину летели более 150 вражеских дронов, что стало одним из самых массовых обстрелов области.

Продолжается ликвидация последствий в одном из районов Киевской области на складском помещении промышленного предприятия. Всего на ликвидации привлечено 17 единиц техники и около 100 спасателей. Пожар уже локализован, распространения огня нет,

– рассказали в ГСЧС.

Кроме того, на месте работают пиротехники, которые обследуют территории для выявления взрывоопасных предметов.

Корреспонденты Суспильного побывали в Василькове, где возник пожар складского и административного зданий медицинского центра площадью 5 000 квадратных метров. Обломки БпЛА упали на конференц-холл, недалеко от въезда в городок, по состоянию на 12:00 очаги возгорания еще тлели, поднимался густой дым.

Когда начались мощные взрывы, мы вышли из бомбоубежища и увидели, что мощно горит помещение, появилась возможность, раз и мы выскочили: сели в автомобиль и выехали с территории. И раньше были здесь взрывы, но такого как в этот раз, еще не видели,

– рассказал журналистам охранник Владимир.

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Напомним, по данным главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, разрушения зафиксированы в Фастовском и Обуховском районах. Погибла 27-летняя женщина, ее 4-летнего сына с осколочными ранениями лица доставили в детскую больницу "Охматдет". Также под наблюдением медиков пострадавшие 59-летний дедушка и 61-летняя бабушка.