В результате российской атаки на Киевщине пострадала семья: 4-летний сын погибшей в больнице

Ночью воскресенья, 18 мая, Россия атаковала Киевскую область более 100 БпЛА. Среди мирного населения есть жертвы – в Обуховском районе пострадала целая семья.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели и разрушения.

Смотрите также Массированная атака на Киевщину: спасатели показали фото последствий

Что известно о семье

Ночью россияне совершили один из самых массовых обстрелов Киевщины. Погибла 27-летняя женщина, ее 4-летний сын с осколочными ранениями лица доставили в детскую больницу "Охматдет".

Дедушку уже прооперировали, его состояние удовлетворительное – 59-летний мужчина находится в травматологическом отделении местной больницы. Бабушка также под наблюдением медиков – 61-летняя женщина получила многочисленные осколочные ранения.

Кроме того, в Обуховском районе разрушен жилой дом и выбито остекление в 7 многоэтажных жилых домах. Повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, а также 3 частных дома и автомобили.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, известно и о последствиях атаки в Фастовском районе Киевской области. Там разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены 2 частных дома.